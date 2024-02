Le gratin de la mode annonce un défilé hors normes pour les JO de Paris

«Un moment exaltant ». C’est ce qu’a promis Anna Wintour lors d’une conférence de presse organisée en grande pompe dans l’un des salons du Ritz à Paris, lundi. Entouré du gratin de la création, Pharrell William, Olivier Rousteing ou encore Marine Serre, la papesse de la mode a annoncé un événement d’ampleur dans la capitale l’été prochain.

Un grand défilé sera organisé le 23 juin avec la crème de la mode et du monde sportif, « sorte de cérémonie d’ouverture », un mois avant le début des Jeux olympiques, a précisé son organisateur, le magazine Vogue international.

Anna Wintour a « soulevé des montagnes »

« Ce sera en extérieur, place Vendôme, et ce sera un mélange de défilé de mode, d’animations et de performances et quelques surprises », a annoncé Anna Wintour, rédactrice en cheffe de Vogue. La très puissante patronne de la mode internationale a « soulevé des montagnes », que ce soit auprès de la préfecture de Police de Paris ou auprès de la présidence pour organiser cette soirée sur cette place emblématique de Paris, a-t-elle ajouté.

La date n’a pas été choisie au hasard, le 23 juin étant la Journée internationale de l’Olympisme, et il s’agira de montrer le savoir-faire « des grandes maisons françaises, un peu dans la tradition des parades que l’on voit aux Etats-Unis », a déclaré à l’AFP Anne Hidalgo, la maire de Paris.

Il s’agira d’un hommage à « cent ans de mode » française, depuis les derniers JO parisiens 1924, a ajouté Anna Wintour. Chaque décennie de mode française sera appareillée à une discipline olympique, de l’athlétisme à la breakdance en passant par l’escrime, le taekwondo et le cyclisme.

Un défilé dans « un esprit d’inclusion »

Plusieurs créateurs de renom prendront part à ce très rare événement collectif. Parmi eux, les Français Jacquemus et Olivier Rousteing, directeur artistique de la maison Balmain, et Pharrell Williams chez Louis Vuitton, tous présents, lors de la conférence de presse de lancement. « C’est rare que nous soyons comme cela réunis », a souligné Olivier Rousteing.

« S’attaquer à la place Vendôme, c’est assez audacieux », a de son côté lancé Pharrell Williams à Anna Wintour, assurant que « l’esprit de la mode française, celle qu’on voit sur les podiums mais aussi sur les boulevards », sera représenté dans un « esprit d’inclusion ».

Il s’agira du troisième événement « Vogue World », ces méga célébrations courues par le monde de la mode et les célébrités qui mélangent art, performance et création artistique, après ceux organisés à New York et Londres, et qui permettent de maintenir l’aura du support, dans un contexte difficile pour la presse papier.

Une partie des recettes de la vente des billets de la soirée « sera reversée au programme de la billetterie solidaire de Paris 2024 qui est en partenariat avec le Secours populaire, dont la mission est d’offrir aux personnes à faible revenu l’occasion unique d’assister aux Jeux olympiques et paralympiques », précise un communiqué de presse.