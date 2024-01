Exit les Champs-Elysées. Indisponible à cause des installations pour les Jeux olympiques, dont une partie des épreuves se dérouleront place de la Concorde, là où les tribunes officielles sont habituellement dressées, la plus belle avenue du monde doit laisser sa place cette année pour le défilé du 14-Juillet. La parade militaire ne bougera pas bien loin, puisqu’elle sera accueillie par l’avenue Foch, selon les informations du Parisien.

L’option privilégiée jusque-là était un défilé entre porte de Vincennes et Nation, dans l’Est parisien. Emmanuel Macron lui-même l’avait annoncé lors de son discours aux armées en juillet 2023. Mais des « difficultés logistiques et techniques », certaines « très contraignantes », n’ont pas été anticipées, reconnaît le cabinet du gouverneur militaire de Paris dans les colonnes du quotidien.

Entre les travaux pour rendre l’axe empruntable par les chars et la déviation d’un important axe de circulation dans un quartier déjà en pleine transformation, il aurait fallu sept mois de travaux. Trop juste. Sans compter les répercussions sur le réseau de tramway, de bus, de métro et le RER A. Dernière contrainte, « de nombreux arbres à préserver », compliquant l’installation des tribunes et des espaces presse. Finalement, le défilé ne fera qu’un tiers de tour de l’Arc de Triomphe, en s’étirant dans le 16e arrondissement.