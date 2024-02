« La Chose étrange », la sexualité expliquée aux jeunes

«Comment j’sais si j’ai vraiment envie puisque j’ai jamais essayé ? » « Est-ce que si je me fais kiffer seul·e, j’aurai moins envie avec mon mec ou ma meuf ? » Ces questions, vous les retrouverez au cœur de La Chose étrange (clin d’œil au titre de la série Stranger Things), lancé le 22 janvier dernier. A raison d’un nouvel épisode tous les 15 jours, ce nouveau podcast se lance le défi de parler de sexualité « inclusive et sans tabous » auprès des 13-20 ans.

« Je voulais créer un espace de paroles pour et par les jeunes où ils puissent trouver des éléments de réponses et échanger entre eux sur ces questions », explique sa créatrice Quitterie Chadefaux, consultante en vie affective et sexuelle dans le milieu scolaire et associatif. On y discute ainsi de consentement, de désir mais aussi de rapport au corps, de drague et d’amour. « Le but n’est pas de parler de cul pour parler de cul, on est vraiment en train de se questionner et d’apprendre ensemble », précise-t-elle.

« Ce qui est essentiel, c’est de nommer les choses »

Mais comment parle-t-on de sexualité à de jeunes auditeurs ? Est-ce un sujet particulièrement délicat à aborder ? « Je ne trouve pas ça plus difficile, ils sont curieux et intéressés. Et quand on leur donne un espace où ils peuvent s’exprimer, ils s’en saisissent », note Quitterie Chadefaux. Elle ajoute : « Le parti pris est de répondre à toutes les questions, quelles qu’elles soient, ne jamais en laisser une sans réponse. Et ce qui est essentiel, c’est de nommer les choses. Le consentement par exemple, est un mot qui a fait son apparition dans l’espace public mais est encore un peu flou pour eux. On va décrypter et aller chercher dans leur vécu pour mieux le définir et le comprendre ».

Au micro de ce podcast, des spécialistes de la « chose » (influenceurs, associations etc.), discutent avec de jeunes adultes âgés entre 18 et 21 ans qui y partagent leurs expériences. « Ce sont un peu des grands frères et des grandes sœurs pour des 13-14 ans qui se posent plus de questions qu’ils n’ont de réponses », précise la créatrice. Les auditeurs, quant à eux, ont un répondeur à disposition où ils peuvent envoyer leurs propres questions pour de futurs épisodes.

Un « défi sociétal »

Pensé pour « palier un vide éducatif », le podcast répond aussi à un « défi sociétal », estime Quitterie Chadefaux. « Avec l’éducation à la vie affective et sexuelle, que ce soit en France ou en Belgique, il y a beaucoup de résistances, autour de sujet comme le genre ou l’orientation sexuelle, par exemple. Il peut aussi y avoir des parents qui ont peur qu’on parle de masturbation à des enfants de 10 ans. Mais on s’adapte en fonction des stades de développement des jeunes et évidemment qu’on ne dit pas la même chose à des ados qu’à des enfants de 9-10 ans. Et il est prouvé que quand on fait de l’éducation à la vie affective et sexuelle, on repousse l’âge du premier rapport, on réduit les conduites à risques… Plus on éduque et mieux l’entrée dans la vie sexuelle et la suite se passent bien », souligne-t-elle.

Les trois premiers épisodes de La Chose étrange sont déjà disponibles sur toutes les plateformes.