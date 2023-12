Le petit écran commence à découvrir l’existence des parties génitales féminines. Il était temps. En 2023, exit le bon vieux missionnaire ou la fellation pour accueillir le cunnilingus. Plusieurs séries françaises grand public ont ouvert leurs bras à cette pratique sexuelle qui place le plaisir clitoridien au centre des préoccupations. Créé par Ruben Alvès (Miss), Escort Boys, diffusé ce vendredi sur Amazon Prime Video, raconte comment quatre hommes en galère se lancent dans la prostitution pour sauver le domaine apicole de leur enfance. Autant dire que le sexe est un personnage à part entière de cette fiction aux nombreuses guest stars (Carole Bouquet, Amanda Lear, Rossy de Palma, Kelly Rutherford, star de Melrose Place et Gossip Girl…).

Dans un décor camarguais digne des meilleurs westerns américains, la série déplace la sexualité hétéronormée et sa vision phallocentrée vers d’autres plaisirs. Mimi (Rossy de Palma), patronne d’un club branché et issue de la communauté gitane, se laisse séduire par Zack (Corentin Fila) en échange de quelques verres gratuits. Dans l’arrière-salle, le jeune homme s’accroupit comme on a vu tant de figures féminines le faire dans les représentations du sexe oral à l’écran et passe sa tête sous sa longue jupe rouge. Fasciné par le porno et obsédé par son pénis, Zack découvre grâce à cette femme l’intérêt de faire passer le plaisir de l’autre avant le sien.

Trois regards pudiques

Ces derniers mois, Escort Boys n’est pas la seule comédie française à s’offrir une scène de cunni en toute simplicité. Dans le premier épisode d’Irrésistible, de Clémence Madeleine-Perdrillat, sur Disney+, Adèle (Camélia Jordana), une créatrice de podcast à succès, ouvre ses jambes à Arthur (Théo Navarro-Mussy), jeune mathématicien romantique dont elle tombe éperdument amoureuse. La scène de sexe oral montre la jeune femme de profil, allongée sur un canapé, la tête relâchée vers l’arrière et les mains enlacées à celles de son amant. Le visage d’Arthur est caché entre ses cuisses. De même, le deuxième épisode de Tout va bien, sur Disney+, s’ouvre sur une scène d’amour entre Claire Vasseur (Virginie Efira) et son compagnon Antonio (Eduardo Noriega). Filmés à distance, les trois personnages féminins accueillent la langue de leur partenaire sans rien montrer de leur anatomie. Trois regards qui prouvent qu’une scène de « cunni » peut être à la fois sensuelle, élégante et même parfois drôle.

La vague féministe est-elle en train d’éclabousser les comédies françaises ? « Dans l’imaginaire collectif, c’est comme si l’homme avait quelque chose entre les jambes et la femme rien, comme s’il fallait plonger en elle pour la fouiller, note Catherine Blanc, psychanalyste et sexologue, autrice de La Sexualité décomplexée (Flammarion, 2015). Le cunnilingus indique que la femme a, elle aussi, quelque chose d’accessible. C’est à la fois positif de montrer qu’elle ne devient pas sexuée par l’intervention masculine et, en même temps, c’est une revendication : si tu as un pénis, j’en ai un aussi et il mérite la même attention ». C’est la leçon offerte par le personnage d’Amanda Lear à Zack pour qui le rapport sexuel se résume à une pénétration expéditive et terriblement décevante. Pour un escorte, ça fait mauvais genre.

Certes, les caresses bucco-génitales ont déjà investi le petit écran ces dernières années grâce à Orange is the New Black (2013), Transparent (2014) ou Masters of Sex (2013). Des séries de niche avec un succès plus critique que populaire (pour les deux dernières, surtout). « Faire jouir la femme sans le sexe de l’homme, c’est quelque chose qu’on voit peu et qui est assez révolutionnaire, observait Iris Brey, essayiste et créatrice de la toute récente romance lesbienne Split, dans une interview aux Inrocks en 2015.

Les séries « ont une portée universelle, elles peuvent se regarder chez soi et c’est un moyen de montrer des pratiques sexuelles qu’on ne voyait pas avant, à l’image du cunnilingus. Qu’on puisse voir un concours de cunnilingus sur Netflix, ça a quelque chose de très décomplexant », s’enthousiasmait l’autrice du Regard féminin ; Une révolution à l’écran (Edition de L’Olivier, 2020) dans le même article. D’ailleurs, la pratique est entrée sous la couette de la plupart des Français. Selon un sondage Harris Interactive pour Xlovecam réalisé en mai 2023, sept Français sur 10 ont déjà été impliqués dans une fellation ou un cunnilingus. L’arrivée des « cunnis » sur le petit écran accélère la normalisation de la pratique. Toutefois, surreprésenter cette position à l’écran est à double tranchant.

Une normalisation à double tranchant

« A partir du moment où il y a une récurrence, cela devient la norme », souligne Catherine Blanc. Et pour se sentir normal, il faut pratiquer ce qui est considéré comme normal par la société. Les séries ont un réel pouvoir éducatif mais à trop montrer certaines pratiques sexuelles, elles peuvent aussi produire de nouvelles injonctions. « Si certains vont s’y épanouir et découvrir ce qu’ils n’auraient pas osé réclamer, d’autres vont se sentir en difficulté car des hommes, comme des femmes, n’aiment pas le cunnilingus », pointe-t-elle.

« Les codes changent mais on ne laisse pas tranquilles les gens avec leur sexualité et la possibilité qu’ils la créent comme ils l’entendent », reprend la sexologue qui s’étonne du côté systématique du sexe à l’écran. « On vous apprend à compter, mais on ne vous apprend pas à faire une équation en particulier. C’est parce qu’on vous apprend à compter que vous allez décider des équations que vous allez dénouer vous-même. Les femmes ne sont pas les servantes du désir masculin et c’est important de le montrer, mais l’image fige, elle ne permet pas de donner à chacun la possibilité d’écrire sa propre histoire », insiste-t-elle.

L’absence de sexualité dans la fiction est-elle le dernier vrai tabou à lever dans ce domaine ? Certaines séries, comme Sex Education et BoJack Horseman, ont commencé à investir le champ de l’asexualité, c’est-à-dire l’absence de désir sexuel. Mais le travail n’est pas terminé.