« Tomber amoureux de son plan cul, son plan câlin, que faire ? », C’est l’une des questions posées par Charline Vermont, créatrice et l’animatrice du compte Instagram « Orgasme_et_moi », dans son guide Corps, amour, sexualité : y’a pas d’âge pour se poser des questions !, illustré par Juliette Mercier, publié aux éditions Albin Michel.

Dans notre podcast hebdomadaire « Tout Sexplique », la praticienne en sexothérapie nous offre plusieurs réponses à propos de cette relation sexuelle occasionnelle qui parfois bascule pour l’un ou l’autre des partenaires.

Que respecter, que dire, que faire ? Avec humour et simplicité, Charline Vermont rappelle dans cet épisode le respect pour soi-même et de l’autre, et l’importance de l’écoute et la communication non violente.

