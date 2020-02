Un contre-la montre, un sprint et du vent. On a hâte de voir ça — Tour de France (Twitter)

Petit jeu pour voir si vous lisez un peu plus que le titre : le premier ou la première qui chouine parce que le Tour de France 2021 s’élancera du Danemark a perdu. Fin du préambule. Le tracé des trois étapes danoises de la Grande Boucle de l’année prochaine a été officiellement dévoilé par les organisateurs de la course, et ça s’annonce pas trop mal. On commencera par du classique, à savoir un prologue de 13 bornes, on poursuivra sur une étape venteuse avec gros risque de bordures et on quittera le Danemark sur une échappée reprise à deux bornes de l’arrivée et un bon gros sprint massif.

🎙 The detailed presentation of the 3 Danish stages of the #TDF2021 is about to start. Stay tuned!



🎙 La présentation des 3 étapes Danoises du #TDF2021 va bientôt commencer. pic.twitter.com/1dJ9A7lEaQ — Tour de France™ (@LeTour) February 4, 2020

« L’ordonnancement des trois premières étapes nous assure […], au-delà d’une alléchante découverte du Danemark, des scénarios variés où s’exprimeront tour à tour des rouleurs, des experts du vent et des sprinteurs. Un condensé de cyclisme en terre plane », a déclaré Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, dans des propos relayés par L’Equipe.