Quelle journée ! On savait que la 19e étape du Tour de France, ce vendredi entre Saint-Jean-de-Maurienne et Tignes, allait être mouvementée. Mais on ne s’attendait pas à ça. Tout a très mal commencé, déjà, avec l'abandon de Thibaut Pinot, blessé. Ensuite, c’est la météo qui s’en est mêlée. Alors que les coureurs, Egan Bernal en tête, venaient de passer le sommet du Col de l’Iseran et s’étaient élancés dans la descente, la course a été arrêtée à 27 km de l’arrivée car un orage venait de s’abattre plus bas, sur Val d’Isère, et rendait la route impraticable. Les images sont impressionnantes.

Julian Alaphillipe a 2 min de retard sur Egan Bernal au sommet du col de l'Iseran. Le Français va donc tout tenter dans la descente très technique du col. Quinze kilomètres de descente vers Val d'Isère où une orage de grêle vient de tomber ! 😱😱😱 #TDF2019 pic.twitter.com/iWgZzT5eV1 — France Bleu Pays de Savoie (@bleusavoie) July 26, 2019

Ces images du #TDF19 sont incroyables.



Suivez la situation en direct : https://t.co/PksagiQkje pic.twitter.com/T93tj2GLOA — franceinfo plus (@franceinfoplus) July 26, 2019

The route of the race when the race has been stopped.



L'état d'une partie du parcours lorsque la course a été arrêtée. #TDF2019 pic.twitter.com/eHIxMR60RI — Tour de France™ (@LeTour) July 26, 2019

La direction a averti les coureurs comme elle le pouvait, ces derniers ayant du mal à percuter. Certains se sont énervés, ne sachant pas ce qui les attendait un peu plus loin.

⏹️ Le moment où Julian Alaphilippe et Egan Bernal ont compris que la course était arrêtée... Les temps gelés au sommet de l'Iseran, le Français perd son maillot jaune au profit du Colombien. #TDF2019 pic.twitter.com/X08fFanFGM — France tv sport (@francetvsport) July 26, 2019

Plus loin sur la route, certains ont même filmé un éboulement dû à ces crues soudaines.

More drama.. reporter is Dag Otto Lauritzen pic.twitter.com/IoOC4rpwIL — Trond Iversen (@trondiversen) July 26, 2019

Au final, les temps ont été arrêtés au sommet de l’Iseran. Egan Bernal, s'il ne sera pas officiellement désigné vainqueur de cette étape, récupère le maillot jaune de Julian Alaphilippe, sur qui il compte désormais 40 secondes d’avance.

