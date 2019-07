L'Allemand Tony Martin (Jumbo) et le Britannique Luke Rowe (Ineos) ont été exclus du Tour de France par le jury des commissaires, pour avoir été coupables d'une altercation dans le final de la 17e étape mercredi.

La décision n'a pas été officialisée par les commissaires mais le classement officiel de l'étape mentionne la mise « hors course » des deux coureurs.

Ceux-ci se sont chauffés, gestes à l'appui, au pied du col de la Sentinelle, à moins de 15 kilomètres de l'arrivée, Martin donnant notamment un coup de guidon en direction de Rowe, obligeant celui-ci à sortir brièvement de la route, selon les images de la télévision. Mais le jury dispose d'images supplémentaires en plus de celles relayées par les télévisions en direct.

Une autre video, sur la durée, montre Rowe tenter de mettre un coup à Martin.

🎥 | Extended video from Moto 5 of Rowe vs Martin incident. #TDF2019 pic.twitter.com/8URf0V0NDg