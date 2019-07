On se dirige tranquillement vers les Alpes. Après une étape réservé au sprinteur (et la victoire de Caleb Ewan) mardi, le peloton prend la route des Alpes en passant par Gap. Cette fois, c'est pour les baroudeurs, et l'on ne voit pas comment une échappée n'irait pas au bout. Sous la canicule, il y aura forcément du beau monde pour espérer ce succès, le dernier «jouable» avant le tryptique horrifiant dans les Alpes.

>> On se retrouve à partir de 15h pour suivre cette étape