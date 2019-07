Le coureur français, actuel 4e du général, est naturellement plus à l'aise sous un petit 19 degrés qu'en temps de canicule

L’anecdote nous vient d’un bon papier de L'Equipe, ce mardi, dans lequel le quotidien explique comment tout ce qui a été mis en œuvre à la Groupama-FDJ pour que Thibaut Pinot, l’homme qui se sent « bien mieux au printemps et à l’automne qu’à l’été », supporte mieux les jours de grande chaleur sur la route. Après quelques essais infructueux, par exemple un travail à partir de capteurs thermiques, l’actuel 4e du général du Tour de France a fait installer un sauna chez lui, l’année dernière, à la demande de son équipe.

« Il fait du home-trainer puis il entre dans son sauna, après avoir roulé en intensité modérée », explique au quotidien Frédéric Grappe, le directeur du pôle performance de la formation française. L'intéressé, qui a fait du rab de sa propre initiative l’an dernier entre le Giro​ et la Vuelta, est très content du résultat. « J’étais motivé pour travailler ce domaine. J’avais un peu peur des phénomènes opposés de la chaleur en course et de la climatisation dans les hôtels. Le bilan a été bon. Je n’ai pas eu de problèmes de santé. Enfin un grand Tour où je ne tombais pas malade », apprécie-t-il, en référence au Tour d’Espagne, achevé à la 6e place malgré dix premiers jours où les températures ont explosé.

Il ne reste plus qu’à espérer qu’il sente aussi bien cette semaine, alors que le mercure va grimper au-delà des 40 degrés et qu’un triptyque de folie dans les Alpes attend les coureurs, jeudi, vendredi et samedi. Pour lui, la victoire finale se jouera aussi là-dessus.

