Ce n'est pas parce que ça monte moins haut que c'est moins dur. Si le peloton a pu se jauger samedi sur les difficiles pentes du Tourmalet, l'étape qui arrive ce dimanche est elle aussi un peu chantier. 185 kilomètres entre Limoux et Foix Prat d'Albis dont 60 premiers plutôt tranquilles avant un enchaînement qui risque d'en faire craquer plus d'un : un col de 2e catégorie pour se mettre en jambe, une vallée pour récupérer, avant de s'enfiler trois cols de première catégorie dont le terrible Mur de Péguère en moins de 60 bornes. Bref, ça va être une orgie de montagnes, de descentes, d'attaques, de lâchés, et on l'espère du Pinot et Alaphilippe en pleine lumière...

>> On se retrouve à partir de 14h et des brouettes pour suivre cette étape...