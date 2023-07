La folle aventure de Chris Eubanks à Wimbledon est terminée. Au terme d’un nouveau match de dingue, l’Américain a fini par rendre les armes face à Daniil Medvedev, mercredi soir, en quart de finale. Il a pourtant entrevu le dernier carré quand il a mené deux sets à un et poussé le Russe au tie-break dans le 4e, mais ce dernier a alors monté le curseur d’un cran pour arracher une cinquième manche qu’il a dominée nettement (6-4, 1-6, 4-6, 7-6, 6-1).

« C’était génial »

Cette défaite face au numéro trois mondial n’entache en rien le parcours d’Eubanks, qui aura offert un spectacle grandiose face à Dominic Thiem, Andy Murray et Stefanos Tsitsipas, tous les trois battus en cinq manches. L’Américain a assuré qu’il « savourait le parcours » qui l’a mené en quelques mois de la 200e à la 43e place mondiale.

« C’était génial de prendre part à ce match. Je pense que les supporteurs en ont vraiment eu pour leur argent en termes de divertissement et de qualité de tennis, a-t-il commenté en conférence de presse. Les deux ou trois dernières semaines sont remplies de choses positives. Je n’ai pas gagné aujourd’hui. Cela me déçoit. C’est malheureux pour moi. Mais je pense avoir donné beaucoup de signes positifs que je peux emporter avec moi pour avancer, et ça me va. »

What a ride 👏



Congratulations on a remarkable run at The Championships 2023, @chris_eubanks96 🙌#Wimbledon pic.twitter.com/EnmlRtXIYK — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2023



Eubanks a fait son entrée dans le top 100 mondial il y a un peu plus de trois mois, avant de remporter son premier titre pro à Majorque, déjà sur gazon, juste avant Wimbledon et de battre son premier top 10 cette semaine. Le bilan ne peut en effet être négatif. Il ne compte pas changer son jeu spectaculaire et hyperoffensif qui a séduit l’exigeant public londonien, quitte à ce qu’il y ait du déchet.

« Je sais ce que je fais bien et ce que je fais moins bien. Je sais qu’un jeu très agressif me convient en général. Cela me va de vivre ou de mourir par mes fautes. Il y a des jours où je commettrai beaucoup de fautes, cela vient de mon jeu, mais je l’assume », a-t-il asséné.