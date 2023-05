La pluie a longuement interrompu la partie, à la fin du deuxième set, mais elle n’a pas sauvé Novak Djokovic, pas plus que son appel au médecin pendant la première manche. Le numéro 1 mondial a mordu l’ocre mouillé du Masters 1000 de Rome ce mercredi dès les quarts de finale, face à Holger Rune (6-2, 4-6, 6-2). Le jeune Danois de 20 ans avait déjà dominé le Serbe (qui fêtera lundi ses 36 ans) en finale du tournoi de Paris-Bercy, en novembre dernier.

Djokovic, qui va perdre la place de numéro 1 mondial au profit de Carlos Alcaraz lundi, a livré une prestation plutôt inquiétante à 11 jours du début de Roland-Garros. Il se présentera ainsi à Paris avec un bilan sans relief de cinq victoires pour trois défaites en trois tournois sur terre battue cette saison.





❌ Monte-Carlo - 1/8

❌ Banja Luka - 1/4

❌ Rome - 1/4



On s'inquiète pour Novak Djokovic à Roland ? pic.twitter.com/TUMp5gY8oZ — We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) May 17, 2023



Il a successivement été stoppé en huitièmes de finale à Monte-Carlo, puis en quarts de finale à Banja Luka, en Bosnie, et donc à Rome, après avoir déclaré forfait le mois dernier à Madrid à cause d’un coude douloureux. Titré six fois, dont l’an dernier, dans la capitale italienne, le Serbe n’y avait pas perdu au stade des quarts de finale depuis 10 ans.

L’interrogation Nadal

L’incertitude est plus grande que jamais avant Roland-Garros. Maître incontesté de la porte d’Auteuil, Rafael Nadal (14 victoires à Paris) n’a plus été vu en compétition depuis près de quatre mois et sa défaite au deuxième tour de l’Open d’Australie, à cause d’un problème à une hanche. Alcaraz fera figure de favori, mais sa défaite à Rome dès le troisième tour, lundi face au méconnu Hongrois Fábián Marozsán (135e mondial), laisse songeur.









Rune est bien loin de ses soucis. Le Danois affrontera en demi-finale du tournoi de Rome le numéro 4 mondial, le Norvégien Casper Ruud, ou l’Argentin Francisco Cerundolo (31e), opposés dans la soirée de mercredi.