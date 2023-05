Jusqu’au bout, Jan-Lennard Struff aura prouvé qu’il n’était pas là par hasard. L’Allemand, 65e mondial et lucky loser, a pris un set à Carlos Alcaraz et poussé l’Espagnol dans ses derniers retranchements en finale du Masters 1000 de Madrid. Mais à la fin, c’est bien le plus jeune des deux qui s’est imposé en trois manches (6-4, 3-6, 6-3).

Alcaraz, 20 ans depuis deux jours, remporte ainsi le dixième titre de sa jeune carrière, son quatrième en Masters 1000, et son quatrième de la saison, après Buenos Aires, Indian Wells et Barcelone.

A un match à Rome de la première place mondiale

À trois semaines de Roland-Garros (28 mai-11 juin), le jeune Espagnol a accumulé 19 victoires en vingt matchs sur terre battue en 2023. Sur l’ocre européen, il est même invaincu : de Barcelone à Madrid, il vient d’aligner onze succès. Sa seule défaite sur la surface remonte au mois de février, en finale à Rio, face au Britannique Cameron Norrie.

« Carlitos » se retrouve tout près de redevenir n°1 mondial : de retour sur les talons de Novak Djokovic lundi, il n’aura besoin que de jouer un match au Masters 1000 de Rome la semaine prochaine pour être assuré de se réinstaller sur le trône du tennis mondial à l’issue du tournoi italien. Alcaraz n’avait pas joué à Rome il y a un an, quand Djokovic s’y était imposé.