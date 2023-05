Malgré sa qualification pour les quarts de finale du Masters 1000 de Rome, Novak Djokovic l’avait mauvaise mardi. En cause, une volée de Cameron Norrie en plein dans les chevilles. Et ce, alors même que le Serbe, sachant le point perdu après un mauvais renvoi, tournait le dos à l’action et se désintéressait de la volée du Britannique.

Celui-ci a d’ailleurs eu beau s’excuser immédiatement pour ce geste (a priori) involontaire, Djoko n’a pas passé l’éponge si l’on en croit les regards noirs qu’il lui a jetés jusqu’à la fin du match. Interrogé en conférence de presse après sa victoire, le numéro 1 mondial était en effet très remonté.





Oh le regard noir de Djokovic ! 😬



Oh le regard noir de Djokovic ! 😬



La tension est montée d'un cran lorsque Cameron Norrie a touché Djokovic au niveau des chevilles sur un smash puissant ! Le Serbe n'a pas du tout apprécié... #HomeOfTennis #IBI23 pic.twitter.com/buK7hf9Fm1 — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 16, 2023



« Je ne comprends ce genre d’attitude sur le court »

« Il a le droit de prendre un MTO (temps mort médical), de frapper sur un joueur, de me dire 'come on !' au visage après plus ou moins chaque point. Ce n’est pas fair-play, ce n’est pas comme ça qu’on se comporte les uns avec les autres. Mais c’est autorisé », a déclaré Djokovic.

« Cameron est un mec très sympa en dehors du court donc je ne comprends pas ce genre d’attitude sur le court. Mais c’est comme ça. Il a mis le feu et j’ai répondu. Je ne vais pas laisser quelqu’un se comporter comme ça et baisser la tête. Je vais répondre », a-t-il conclu. En quart de finale, le « Djoker » sera opposé à Holger Rune, un des membres de la nouvelle génération au tempérament chaud bouillant. A suivre.