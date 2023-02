Avec une 377e semaine en tant que numéro 1 à l’ATP, le Serbe Novak Djokovic entre un peu plus dans la légende du tennis en rejoignant Steffi Graf, jusque-là seule détentrice du record, hommes et femmes confondus, et ce depuis sa retraite en 1999. Pour le reste, le Russe Daniil Medvedev, vainqueur à Rotterdam, a fait lundi son retour dans le Top 10 (8e) du classement ATP.









L’Espagnol Carlos Alcaraz, qui s’est imposé à Buenos Aires pour son grand retour après plus de trois mois d’absence, et le Grec Stefanos Tsitsipas, continuent eux d’occuper dans cet ordre les deux autres places du podium du classement ATP.

Dans les rangs des Français, Richard Gasquet bétonne quant à lui sa place de numéro 1 tricolore, récupérée il y a une semaine. Le vétéran de 36 ans est désormais 43e, dix places de mieux que Constant Lestienne, son nouveau dauphin, qui profite de la chute de Benjamin Bonzi (60e, -12).