Quoi qu’il arrive dimanche entre Djokovic et Tsitsipas, on se souviendra de cet Open d’Australie 2023 qu’il aura été bien plus plaisant à suivre côté tableau féminin. Et la finale entre Aryna Sabalenka et Elena Rybakina, samedi, est là le pour confirmer. La Biélorusse s’est imposée en trois manches contre la Kazakhe pour s’offrir son premier titre en Grand Chelem, à 24 ans.

C’était pourtant bien mal barré pour celle qui sera la nouvelle numéro 2 mondiale à partir de lundi. Dominée par son adversaire, elle avait dû céder le premier set (4-6). Mais le vent a fini par tourner. La puissance physique de Sabalenka, couplée à une justesse technique affolante ont laissé la Kazakhe sans réponse, même si cette dernière a brillamment résisté, planquée derrière une première balle digne Pete Sampras.

Balles de match vendangées

Le verrou a fini par sauter dans la dernière manche, à 3-3. Avec une image symbolique : celle de Rybakina déséquilibrée par un coup puissant de la Biélorusse juste avant de perdre son service.

Après avoir tremblé sur sa dernière mise en jeu, avec notamment une double-faute et plusieurs balles de match vendangées, Sabalenka a terminé le travail pour aller chercher son premier titre en Grand Chelem.