Ce n’est pas une catastrophe, mais on en attendait forcément plus du mois de janvier de Caroline Garcia. La Française, incroyable de constance lors de la 2e moitié de 2022, ponctuée par une victoire historique aux WTA finals, n’a pas fait mieux qu’un 8e de finale à l’Open d’Australie. Ça reste mieux que l’an passé, où elle avait perdu d’entrée. La Française engrange ainsi des points même si elle chutera à la 5e place du classement WTA à la fin de la quinzaine à cause du parcours de Sabalenka, future nouvelle n°2 mondiale (+3 places).

Invitée à revenir sur son tournoi à Melbourne au micro d’RMC, Caroline Garcia ne cache pas sa déception, quelques jours après sa défaite contre Magda Linette. « Ça a été difficile à digérer. C’était un tournoi compliqué. Par rapport à la solidité de l’adversaire, il m’a manqué un peu de calme et de lucidité. Il faut aussi accepter que c’est le début de la saison. C’est forcément une déception, mais ça reste un huitième de finale. »

Trop focalisée sur les attentes ?

La Française s’est-elle vue trop belle ou du moins, a-t-elle perdu de vue l’essentiel, à savoir le terrain ? « J’avais des attentes, peut-être que j’étais trop obnubilée là-dessus. Il faut apprendre de cette expérience, voir ce que je peux faire de mieux pour les prochains tournois. En huitièmes, j’ai été affectée par la perte du premier set, mais je me sentais bien physiquement et je pensais pouvoir gagner en trois sets. » Garcia tentera de mettre à profit cette douloureuse expérience au tournoi de Lyon, où elle a une demie à défendre.