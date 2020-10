Demi-finales - Roland-Garros : Nadal est tout simplement trop fort... Pauvre Diego... Suivez le match en live

Saluuuuuuuuuut la famille ! On y est, c’est enfin le grand jour des demi-finales hommes à Roland. Cela devrait nous occuper une bonne partie de la journée (voire de la soirée si les matchs s’étirent), pour notre plus grand bonheur évidemment. On a particulièrement hâte de voir ce que va bien pouvoir faire Diego Schwartzman, le tombeur de Thiem en quart, pour sa première demi-finale de grand chelem en carrière. Il a eu le temps de récupérer depuis la victoire sur l’Autrichien et on devrait assister à une belle opposition. Pour la petite histoire, l’Argentin a tapé le numéro 2 mondial sur la terre battue de Rome il y a moins d’un mois. Vous avez dit revanche ?

>> Rendez-vous vers 14h30 pour se mettre tranquillement en jambes avant le début des rencontres.