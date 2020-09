Elliot Benchetrit est sorti dès le premier tour à Roland-Garros. — Christophe ARCHAMBAULT / AFP

A chaque début de Roland, toujours cette même double question : qui va être le premier à déglinguer sa raquette en plein match ? Et pourquoi Benoît Paire ? Sauf que cette année, ce n’est pas notre fêlé adoré qui décrochera la palme. Mais le vainqueur est Français, l’honneur est sauf. Il s’agit d’Ellitot Benchetrit, qui était opposé dimanche à l’Américain John Isner.

Après avoir envoyé sa balle sur l’arrête du filet alors qu’il était déjà mené deux sets à rien, le Niçois a éclaté son outil de travail à six reprises avant de s’approcher de son fauteuil et de lui asséner le coup final comme on briserait une bûche en l’appuyant contre un mur.

Furieux, Eliott Benchetrit perd ses nerfs et fracasse sa raquette ! Le Français est mené 2 sets à 0 face à John Isner #RolandGarros



Suivez le match en direct : https://t.co/5yNmSD68My pic.twitter.com/bFW76QrJWv — France tv sport (@francetvsport) September 27, 2020

Une manière comme une autre d’extérioriser sa colère une bonne fois pour toutes, même si ce sera finalement sans effet. Benchetrit s’est finalement fait éliminer dès le premier tour après avoir concédé le troisième set (6-3).