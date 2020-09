Cette édition du tournoi de Roland-Garros décalée en septembre s’annonce d’ores et déjà exceptionnelle. Pas en termes de jeu, du moins pas pour le moment, mais plutôt en coulisses. Alors que l’hiver semble avoir posé ses quartiers sur Paris en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, avec de la pluie, du vent et un froid de canard congelé à vous clouer sur place, les artistes vont devoir serrer les dents pendant cette quinzaine.

Dimanche matin, alors qu’elle venait de débuter son match face à Danka Kovinić sous une pluie fine et avec un thermomètre affichant à peine 11 degrés, Victoria Azarenka a subitement posé sa raquette pour se diriger vers l’arbitre de la rencontre et lui signifier qu’il n’était pas possible de poursuivre dans de telles conditions météorologiques.

"You guys are joking. You don't see what's happening? What are we doing here? I'm down to play whatever, you know I'm not complaining here, but this is getting a little bit ridiculous." - Victoria Azarenka is not at all happy with the rainy, windy, cold conditions right now.