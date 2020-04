C’était un secret de polichinelle. C’est désormais officiel. Le All England Lawn Tennis and Croquet Club a annoncé ce mercredi l’annulation de l’édition 2020 de Wimbledon en raison de l’épidémie de coronavirus Covid-19. Le prestigieux tournoi sur gazon britannique devait se tenir du 29 juin au 12 juillet.

Contrairement à Roland Garros pour l’instant reporté du 20 septembre au 4 octobre, il s’agit bien là d’une annulation pure et simple. Il n’était pas question de disputer le tournoi à huis clos pour les organisateurs, alors que la Grande-Bretagne pourrait connaître un confinement de plusieurs mois selon les autorités. Un report plus tard dans la saison semblait impossible notamment à cause de sa surface, l’herbe, difficilement jouable en dehors de la période estivale.

It is with great regret that the AELTC has today decided that The Championships 2020 will be cancelled due to public health concerns linked to the coronavirus epidemic.



The 134th Championships will instead be staged from 28 June to 11 July 2021.https://t.co/c0QV2ymGAt