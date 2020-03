Benoît Paire est comme tous les Français pendant cette période de confinement : une fois qu’il a regardé Piège de Cristal pour la 22.000e fois, collé une peignée en ligne à Fifa à un môme de 12 ans et lu Guerre et Paix jusqu’à la dernière page, reste alors l’apéro. Ainsi, le tennisman tricolore s’est offert un petit apéritif avec Stan Wawrinka. Apéritif diffusé en direct sur le net. Au menu, un petit Spritz savamment dosé par le Suisse, visiblement spécialiste en la matière.

Benoit Paire and Stan Wawrinka arguing over Aperol Spritz doses on Instagram Live might be the best video I've seen since the start of the quarantine pic.twitter.com/E7FuIW8Wq8