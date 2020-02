La Belge Kim Clijsters, ancienne numéro un mondiale, effectuera son retour à la compétition au tournoi WTA de Dubaï, avançant ainsi la date de sa reprise, a-t-elle annoncé dimanche. Le tournoi de Dubaï débute le 17 février. Clijsters, qui a annoncé en septembre son retour sur les courts en 2020 après sept ans d’absence, envisageait jusqu’ici de reprendre à Monterrey au Mexique début mars.

Une blessure à un genou l’avait empêchée de faire son retour en janvier pour l’Open d’Australie, premier Grand Chelem de la saison, qu’elle a remporté en 2011. « Je suis vraiment ravie de revenir sur les courts », déclare la joueuse de 36 ans, qui a reçu une invitation à Dubaï. « Je suis impatiente de reprendre ce jeu que j’aime et de rejouer devant les fans. Le soutien et les encouragements que j’ai reçus depuis l’annonce de mon retour ont été extraordinaires ».

I’m accepting a wild card to play the @DDFTennis. Since announcing my return, there have been a few bumps but looking forward to returning to the match court and what this next chapter brings ... Thanks to all my fans for their encouragement these past weeks. See you in Dubai! pic.twitter.com/XOwIeEujyk