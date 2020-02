Sofia Kenin a battu Garbiñe Muguruza en finale à Melbourne — Sydney Low/Cal Sport Media/Sipa /SIPA

Parfois, l’expérience ne suffit pas. La double détentrice de titres en Grand ChelemGarbiñe Muguruza n’a pas pu contenir la fougue de Sofia Kenin. Agée de 21 ans et sans références à ce niveau, l’Américaine a battu l’Ibère en trois manches 4-6, 6-2, 6-2 en finale de l'Open d'Australie​.

« Mon rêve s’est officiellement réalisé ! Si vous avez des rêves, allez les chercher : ils peuvent se réaliser ! », a-t-elle lancé sur le court en recevant son premier trophée majeur.

Pas la moindre faute

Kenin a remporté le match sur une 8e double faute de Muguruza, la troisième dans ce seul dernier jeu. Elle-même n’en a pas commis la moindre. Auparavant, au 3e set, elle avait sauvé magistralement trois balles de break consécutives à 2-2 en alignant cinq points d’affilée avant de remporter son jeu de service (3-2) et prendre la mise en jeu de Muguruza dans la foulée (4-2), en profitant déjà d’une double faute de l’Espagnole.

A 21 ans et 80 jours elle est la plus jeune lauréate à Melbourne depuis Maria Sharapova qui avait 20 ans et 283 jours quand elle a gagné en 2008.