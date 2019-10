Pour le planning de Federer c’est par ici. Après avoir signé son retour à Roland-Garros l’année dernière suite à quatre ans d’absence, le Suisse a annoncé sur la chaîne américaine CNN qu’il participerait bien à l’édition 2020 du Grand Chelem parisien.

