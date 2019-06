On n'osait y croire après le tirage au sort, il y a deux semaines. Pas à cause de Rafa Nadal, dont personne ne doutait qu'il arriverait en demi-finale malgré ses toussotements lors du début de la saison sur terre battue. C'était plutôt Roger Federer qui nous faisait peur. Quatre ans qu'il n'avait plus mis les pieds à Roland, et trois qu'il n'avait plus joué sur cette surface usante pour ses 37 ans avant le tournoi de Madrid en mai... Mais le Maître n'est pas un joueur comme les autres, et les vieux rivaux vont nous offrir un nouveau duel au sommet sur le court Central. Miam miam.

>> Allez, on va déjeuner tôt ce midi et on se retrouve vers 12h45 pour vivre ce grand match ensemble...