Roger Federer a annoncé lundi qu’il participerait aux Jeux olympiques 2020 à Tokyo dans l’espoir de décrocher la médaille d’or en simple, le seul grand titre qui lui manque.

« J’ai débattu avec mon équipe pendant plusieurs semaines, plusieurs mois même, sur ce que je devais faire à l’été 2020, après Wimbledon et avant l’US Open. Au final, mon coeur a décidé de disputer les Jeux olympiques une nouvelle fois », a-t-il déclaré en marge d’une exhibition pour l’un de ses sponsors.

2008: Doubles Gold 🥇

2012: Singles Silver 🥈

2020: ❓@rogerfederer is returning to the @Olympics! 🇨🇭 #Tokyo2020 pic.twitter.com/7dGqGH0DwQ