Roger Federer a battu Rafael Nadal vendredi en demies de Wimbledon, dans ce qui était le 40e affrontement entre les deux hommes. De quoi réjouir le Suisse, qui tentera dimanche de remporter un 21e tournoi du Grand Chelem : « J’ai le sentiment d’avoir bien joué les quatre sets. Je peux être heureux ».

« Je suis très enthousiaste à l’idée de jouer Novak »

Mais pas trop, non plus. Car dimanche, ce n’est ni plus ni moins que le tenant du titre, Novak Djokovic​, qui se dressera sur la route de son 9e titre au All England club.

« C’est comme affronter Rafa. Dès que vous jouez quelqu’un plus de 15 fois, et en plus récemment ces dernières années, il n’y a plus de surprise. Vous savez ce que le joueur peut faire quand cela devient important, jusqu’à quel point il peut vous surprendre. Et à la fin cela se résume à qui a été meilleur ce jour-là, qui a été meilleur mentalement, qui a le plus d’énergie, qui est le plus fort quand ça devient tendu. Je suis très enthousiaste à l’idée de jouer Novak », a déclaré le Suisse après sa victoire contre Nadal.

Novak Djokovic s’est lui qualifié en quatre manches vendredi contre Roberto Bautista. Il vise un 15e titre majeur et un cinquième à Wimbledon.