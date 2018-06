VIDEO. Roland-Garros: «Mec, mais d'où tu viens?», Zverev est devenu fan d’un journaliste à l’accent très prononcé

De notre envoyé spécial à Roland-Garros,

Ils sont désormais inséparables. Lors de la conférence de presse d’Alexander Zverev après sa victoire au deuxième tour de Roland-Garros mercredi contre Lajovic, l’Allemand nous a offert une scène mythique au moment où un journaliste anglais lui posait une question, avec un fort accent so british. « Mec, d’où tu viens ? Du Yorkshire ? Si jamais il y a un tournoi là-bas, je viendrai, juste à cause de l’accent. J’adore, même si je n’ai rien compris à ta question ! », a-t-il plaisanté devant une assemblée hilare.

"Where you from, buddy?"



Alexander Zverev makes a new friend 😂#RG18 pic.twitter.com/LFZzC8Nygf