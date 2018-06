VIDEO. Fou de rage, Djokovic casse sa raquette en plein match!

Novak Djokovic à Roland Garros, le 28 mai 2018. — Christophe Ena/AP/SIPA

Opposé à Bautista au troisième tour de Roland-Garros, Novak Djokovic, en quête de sa gloire passée, a pété les plombs en plein milieu du match. Après la perte d’un point facile dans le tie-break du second set, il a fracassé sa raquette en mille morceaux comme s’il venait de voir du gluten dans son pain. Le joueur serein qui remontait toutes les situations sans trembler semble loin…

FOU DE RAGE, DJOKOVIC EXPLOSE SA RAQUETTE !! En difficulté dans le tie-break du deuxième set, le Serbe est en train de craquer ! (6-4 6-6) #RG18 #ROLANDGARROS pic.twitter.com/5reQoWnn0U — France tv sport (@francetvsport) June 1, 2018

Résultat, il a perdu le second set et va devoir batailler dans un match qui s’annonçait pourtant facile. Et changer de raquette, au plus vite.