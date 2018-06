On a du Français sur les courts aujourd'hui à Roland les enfants, avec Gaël Monfils, Lucas Pouille et Gilles Simon. Pour ne rien vous cacher, il faut en profiter parce que ça va être muy complicado pour au moins deux d'entre eux - on vous laisse deviner lesquels. Chez les favoris, on jettera un oeil à Zverev et Dimitrov, toujours sympas à regarder. Du côté des femmes, on sera tous derrière Pauline Parmentier, qui aura fort à faire contre Caroline Wozniacki. Mais impossible n'est pas Paupau, comme on dit dans les couloirs de Roland. Ah non?

>> Encore une belle journée à passer ensemble sur l'ocre de la Porte d'Auteuil (c'est bon on a mis tous les poncifs là, on est tranquille jusqu'à demain)...