AUDIO. «Minute Papillon!»: Les anti-système à la tête de l'Italie, Alzheimer, la liberté après quarante ans derrière les barreaux

Vous avez zappé les infos ? 20 Minutes vous a concocté un récap' audio de la mi-journée. « Minute Papillon ! », c’est deux minutes à écouter sur les supports de 20 Minutes (desktop, site et application mobile) et les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi l’écouter sur iTunes, Deezer, Pippa, Soundcloud et sur les applications de podcast, iOS et Android.

Au programme ce midi :

- Le premier gouvernement anti-système de l’Union européenne, c’est en Italie que ça se passe. A sa tête Giuseppe Conte, un juriste novice en politique, aux postes clés de l’Intérieur et du Développement économique : Matteo Salvini, patron de la Ligue, d’extrême droite, et Luigi Di Maio, chef de file du mouvement populiste 5 étoiles.

- Chamboule-gouvernement en Espagne aussi : affaibli par la condamnation de son parti dans une affaire de corruption, Mariano Rajoy vient de jeter l’éponge. Le chef des socialistes Pedro Sanchez devrait lui succéder..

- Les médicaments traitant les symptômes d’Alzheimer ne seront plus remboursés à partir du 1er août. Une décision qui crispe les associations de malades et les professionnels.

- Après plus de quarante en prison, Michel Cardon a recouvré la liberté ce matin. Il va devoir « réapprendre à faire des choix », a confié son avocat au Figaro.

- Tennis : Pauline Parmentier chez les filles et Lucas Pouille, Gilles Simon et Gaël Monfils sont attendus au tournant à Roland-Garros. Suivez leurs performances grâce à notre live.