12h05: Et Ferro qui se fait breaker d'entrée de deuxième set! Noooooon! On vous met le poitnt du premier set

.@GarbiMuguruza claims Set 1 with an ace@Cilic_Marin and @Denis_Shapo are bringing the 🔥



Watch it all live now on TC and TC Plus→ https://t.co/tPoe44C26q #RG18 pic.twitter.com/W9XvF9gVQG