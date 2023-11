Après trois semaines et autant de courses annulées, les meilleurs skieurs du monde commençaient enfin leur saison, ce samedi à Gurgl, en Autriche. Trop de vent à Sölden (Autriche) fin octobre, trop de neige à Zermatt (Suisse) le week-end dernier : trois semaines après le début de la coupe du monde de ski alpin, les hommes n’ont pas encore pu débloquer le compteur de points et les reports à répétition ont relancé le débat sur une adaptation du calendrier des compétitions au changement climatique.

Très remonté, Henrik Kristoffersen s'en prend à des manifestants qui ont investi la zone d'arrivée du slalom de Gurgl !



Justement, pour sensibiliser au réchauffement climatique, un groupe de militants du mouvement écologiste « Letzte Generation Österreich » a réussi à pénétrer dans la zone d’arrivée du slalom, seule course au programme dans cette petite station du Tyrol, qui accueille pour la première fois la coupe du monde, juste après le passage du local Marco Schwarz. Les manifestants, hués par le public, sont arrivés avec plusieurs banderoles et ont aspergé la zone d’arrivée avec de la peinture orange. La course a été immédiatement interrompue.

Une situation qui a mis hors de lui Henrik Kristoffersen, vainqueur de quatre gros globes, qui a voulu en découdre avec l’un des manifestants, alors que ces derniers étaient en train d’être évacués de la zone. « Ces idiots détruisent la course, a déclaré le Norvégien au média NRK. C’est tellement irrespectueux. »