Hugo Laugier récupère en haute altitude une passe de alley-oop de Boris Diaw. — Luka Leroy / OT Les 2 Alpes

A 24 ans, Hugo Laugier est un jeune retraité de la compétition en ski freestyle, dans les disciplines du big air et du slopestyle.

Le skieur isérois a choisi de se consacrer à des projets vidéo, avec sa websérie Lalodge TV, qui a vu le jour le 7 décembre sur YouTube.

Pour son premier épisode, Hugo Laugier a vu les choses en grand, en partageant, cet été sur le glacier des 2 Alpes, ski freestyle et basket avec Boris Diaw.

A 24 ans et 24 Coupes du monde disputées, Hugo Laugier est déjà un retraité du monde de la compétition en ski freestyle. Membre des équipes de France de big air et de slopestyle durant six ans, cet Isérois licencié au club des 2 Alpes a en effet choisi de s’arrêter à la fin de la saison passée. « Je ne prenais plus trop de plaisir sur le circuit, reconnaît ''la Lodge'', son surnom en équipe de France. C’était très dur d’allier compétition et vidéo, et j’ai préféré me tourner vers la créativité de la vidéo, avec comme projet le mélange entre ma passion, le ski freestyle, et d’autres sports que je vois comme des hobbies. »

Lancé dans cette nouvelle vie avec un film pour son sponsor Rossignol, Ride free-Out of minds, Hugo Laugier s’y distingue au Semnoz (Haute-Savoie) en inscrivant à ski… un panier de plus de 30 m en backflip ! « C’était le troisième jour de tournage et je n’en pouvais plus de passer mon temps à aller ramasser mon ballon et à remonter à pied une centaine de mètres de piste derrière, sourit-il. J’ai tapé l’anneau dès mon deuxième essai mais j’ai marqué à la 217e tentative ! »

« Inspiré » par The Last Dance durant le confinement

C’est en pleine rééducation, en 2018 après une grave blessure aux ligaments croisés du genou, qu’Hugo Laugier s’est retrouvé à jouer au basket dans un gymnase avec son partenaire de ski freestyle Axel Le Palable. « Dès le début, on s’amusait en ne tentant que des tricks, des tirs à l’envers, et puis nous sommes devenus vachement bons », se souvient le skieur Rossignol, qui a profité du confinement cette année pour se plonger dans The Last Dance, la série Netflix consacrée à Michael Jordan.

« J’adore l’ambiance autour de ce sport et je me suis dit que ça serait vraiment cool de consacrer une vidéo à du basket sur les pistes, et ce avec un joueur NBA en guest, explique le freeskieur isérois. The Last Dance m’a beaucoup inspiré pour tenter des gestes comme des passes entre les jambes. Il m’a semblé que je tenais un concept de vidéo entre ski et basket inédit et frais. »

Boris Diaw tenté par le ski en plein été, plus « le package raclette-fondue »

« Super personne » et « fan de ski », l’ancien capitaine des Bleus Boris Diaw est l’heureux élu. L’ex-ailier fort des Suns et des Spurs a débarqué aux 2 Alpes, « avec ses chaussures de ski pointure 53 et une combinaison 4XL », pour trois jours de tournage. Hugo Laugier sait qu’il a choisi l’invité idéal pour lancer sa websérie Lalodge TV, réalisée par son ami Jérémy Pancras.

Je ne dirais pas que Boris est un grand skieur mais il a quand même sauté, skié en ''switch'' [dos à la piste] et fait des passes sur les skis. Il a l’habitude de skier dans l’Utah, où il a une maison. Mais là, l’idée de le faire en plein été sur un glacier l’a immédiatement tenté, tout comme le package raclette-fondue ! »

Des prochains épisodes dans le monde de l’automobile et du e-sport

A plusieurs reprises, « Babac » a lancé à Hugo Laugier un « tu es sûr que c’est possible ça ? », avant de lui adresser une passe de alley-oop si particulière, à environ cinq mètres du sol, pour un spectaculaire frontflip. « La Lodge » profite également de cet épisode pour marquer après un délirant cork 360. Cet amusant court-métrage lui permet de se projeter au-delà de sa discipline de toujours.

Hugo Laugier et Boris Diaw, cet été sur le glacier des 2 Alpes. - Luka Leroy / OT Les 2 Alpes

« Le ski freestyle, c’est un petit monde à part, et j’ambitionne de toucher un public plus large avec cette série », résume le jeune Isérois. Avant de nouvelles aventures attendues pour l’hiver dans le monde de l’automobile et du e-sport, ce premier épisode de Lalodge TV a été vu 13.000 fois en une semaine sur YouTube. « Vous êtes oufs, vous êtes tarés », se marre Boris Diaw en conclusion de celui-ci. Difficile de lui donner tort à la vue de cette bluffante vidéo, non ?