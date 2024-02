Le Toulousain Paul Graou signe un quadruplé contre Oyonnax

Le Tournoi des VI Nations fait relâche ce week-end, pas le spectacle. Le Stade Toulousain et Oyonnax ont livré un match particulièrement prolifique ce samedi en Top 14 avec 95 points au total et 14 essais, dont neuf pour les champions de France en titre (61-34).

Lors de cet après-midi de régalade à Ernest-Wallon, Paul Graou s’est particulièrement fait plaisir. Le demi de mêlée gersois de 26 ans, ami et habituel remplaçant d’Antoine Dupont, s’est offert un quadruplé.

4️⃣ essais et 1️⃣ Patia pour Monsieur Paul Graou 😍#STOYO pic.twitter.com/4MWFXyiAqC — Stade Toulousain (@StadeToulousain) February 17, 2024

Dupont était absent pour cause de rugby à VII, tandis que six Bleus étaient « protégés » en vue du France – Italie du 25 février à Lille : Marchand, Mauvaka, Aldegheri, Baille, Cros et Ramos.

Six matchs, six victoires en 2024

Cela n’a donc pas empêché Toulouse de remporter sa sixième victoire en autant de matchs en 2024, championnat et Champions Cup confondus. Après 15 journées, le tenant du titre occupe la deuxième place du Top 14, à égalité avec le leader, le Stade Français.

En revanche, malgré une belle résistance en première période ce samedi, Oyonnax est désormais lanterne rouge, doublé par Montpellier, vainqueur surprise au Racing 92 (20-44), bonus offensif à l’appui.