Pour ceux qui à Toulouse ont encore le cœur de suivre les demies et la finale de la Coupe du monde, il faudra se rabattre sur l’option bars. Le fameux « village rugby », qui se vantait d’abriter la « plus grande fan-zone de France » a en effet fermé, définitivement, et très prématurément, ses stands ce jeudi. « Le contexte sécuritaire a changé après l’attentat terroriste d’Arras qui a déclenché la montée au niveau "Urgence Attentat" du plan Vigipirate. Les forces de sécurité intérieures et les polices municipales sont fortement mobilisées pour la surveillance des lieux de culte et des établissements scolaires », explique Toulouse métropole dans un communiqué.

« Au regard de cette actualité et de la défaite de l’équipe de France », la collectivité anticipe une fréquentation « morose » pour les prochains matchs. Elle a donc décidé « de réduire les frais et notamment les dépenses de sécurité ».

Quelque 200.000 spectateurs ont vibré, puis pleuré, sur ce spot de la capitale de l’Ovalie.