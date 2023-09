« On va se caler au fond où y a les jeux gonflables », hurle au téléphone Jacqueline, aussi fan de rugby que de ses petits-enfants. Dix minutes au téléphone pour tenter de retrouver les parents de Matéo et Juliette partis chercher à boire et à manger. Dans la fanzone XXL de Toulouse pour la Coupe du monde de rugby, la plus grande de France, il faut bien s’organiser. Etalé sur la Prairie des filtres qui a vu les premiers matchs de l’ancêtre du Stade toulousain, le Village rugby n’est pas simplement une aire devant un écran mais une petite ville au cœur de la grande. Si l’écran de 95 m2 trône fièrement à l’entrée de la fanzone, un peu plus reculé, se trouvent buvettes, food-trucks, stands et diverses animations. La plus sollicitée : le stand de maquillage.

Dès 19 heures, ce jeudi soir en attendant France-Uruguay, la queue est déjà très longue. « C’est trop beau ce qu’elle t’a fait ! », s’enthousiasme Anna devant le visage de sa copine Julie. Cette dernière porte fièrement des cœurs bleu blanc rouge sur ces petites pommettes. Pas de drapeau grossier ici, on met en beauté les supporteurs grâce à Metmakeup school.

Il faut être patient pour être beau... - L.T

Juste à côté dans la zone « détente » de retransmissions, les premiers supporteurs se posent tranquillement une pinte à la main. D’autres se baladent entre les différentes officines. Du monde devant la boutique officielle, des enfants admirant les structures gonflables, un fancam, un karaoké ou un blind test… Bref, même si on n’aime pas le rugby ici, on peut quand même s’amuser sur ces plus de 800 m2. Mais pour la plupart, c’est direction l’écran géant et cette zone qui peut accueillir 30.000 personnes – et autant de moustiques. Ça en fait du monde et c’est tout le challenge…

40.000 assoiffés

« On a eu les premiers couacs pour l’ouverture de la Coupe du monde vendredi dernier. Malgré la chaîne de froid, on s’est retrouvé avec beaucoup de mousses et ça a compliqué la fluidité des services », admet Arnaud Chérubin, associé de All for You qui s’occupe des buvettes de la fanzone. Résultat, des longues queues et beaucoup d’attente alors que le Village rugby avait atteint les 40.000 supporteurs. « C’était vraiment chiant, on a l’impression que ce n’est pas organisé. On n’accepte pas autant de monde sur place si ce n’est pas pour gérer après… », se plaint Martin, un fervent supporteur de l’équipe de France déçu de sa première expérience en fanzone.

Mais en une semaine, les choses se sont améliorées pour le plus grand plaisir des buveurs. « On ne fait pas attendre les gens plus de 10 minutes. On optimise le plus possible et on a beaucoup travaillé ces derniers jours pour que ça ne se passe pas comme le premier soir », explique Arnaud Chérubin qui s’occupe des dix-sept buvettes. « On a un gros volume en amont et un bon stock tampon au cas où. Le but, c’est de ne refuser aucune commande », ajoute Théo Lequin qui gère le food-truck Papinette. Les armées derrière les caravanes et stands sont prêtes. La fanzone doit contenter les aficionados du ballon ovale qui sont pour le moins exigeants. Et si les commerçants sont maintenant très méthodiques pour faire face à la vague humaine, les supporteurs sont aussi armés.

« Prévenir sa copine qu’on se sera pas dispo pendant un mois »

« C’est tout une technique : il faut arriver le plus tôt possible. Là, on est arrivé à 18h30 direct après le travail. Ensuite, direction un food-truck au choix et on mange. Parce qu’entre 19h30 et 22 heures, ce n’est même pas la peine », détaille l’expert de la fanzone, Thomas, qui quitte son cabinet de kiné plus tôt pour l’occasion. « Donc, là, tu as mangé et au pire, tu te gardes un encas pour la mi-temps. Après direction la buvette et tu prends direct un pichet. Ensuite tu te poses. Le plus important, c’est de ne jamais perdre ses potes parce que sinon, c’est fini. Le réseau peut vite saturer et c’est trop grand ici », conseille le kiné. « Surtout, faut prévenir sa copine qu’on sera pas dispo pendant un mois. C’est toute une organisation ça », s’amuse le Toulousain avant de rejoindre ses copains.

Dans ce grand village, entre les écrans, la musique, les stands et la food, s’est également invité, pour la sécurité, un hôpital mobile du Samu de la Haute-Garonne. A Toulouse, on voit vraiment les choses en grand. Une véritable aide pour éviter tout accident sur place et prendre en charge le mieux possible les malades et blessés. Sait-on jamais, un coup de glaçon sur le front peut provoquer bien plus qu’un simple moment beauf entre potes. Le plus important est, tout de même, de sortir par le Pont neuf et pas sur un brancard.