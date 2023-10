Coupe du monde de rugby EN DIRECT : « Ça arrive »… Le président de la FFR n’accable pas l’arbitrage de Ben O’Keeffe… Suivez l’actu de ce mercredi…

09h50 : Décidément très présent dans les médias depuis l’élimination des Bleus, Florian Grill s’est cette fois confié à RMC Sport

Le président de la FFR ne veut surtout pas accabler Ben O’Keeffe, qui a rejoint depuis dimanche Derek Bevan et Marius Joubert dans les cauchemars de nombreux supporteurs du XV de France. « On a 2.700 arbitres en France, il nous en faudrait 3.300, a d’abord rappelé Florian Grill. Vous ne m’entendrez jamais faire un commentaire négatif sur un arbitre. C’est un aléa du jeu, les joueurs peuvent faire des fautes, les arbitres peuvent faire des fautes, ça arrive. Il n’est pas de mon ressort ni de mon envie ni de ma stratégie de commenter les décisions arbitrales. » En revanche, le successeur de Bernard Laporte a de nouveau insisté pour la France de peser plus dans les instances du rugby international. Pour éviter que ce genre de situations fâcheuses ne se reproduise encore et encore ?