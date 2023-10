08h47 : Titi a parlé plus largement des Bleus, lors de cette conférence de presse à la veille du match des Bleuets contre Chypre, ce mardi à Grenoble

« Ils nous ont emballés. J'espère qu’ils ont dormi. Mais en général tu ne dors pas trop. Quand tu visualises un truc, que tu as envie d’aller le chercher et que tu dois rentrer chez toi, ce n’est pas évident. Alors, si on reste du côté sportif, bravo l’Afrique du Sud. On ne parlera pas de l’arbitre parce que ça a déjà été fait. L’équipe de France, merci. »