Angleterre - Fidji EN DIRECT : Les Anglais la jouent petits bras… Suivez le quart avec nous…

72e : Oh qu'est ce qu'ils sont mesquins ces anglais, Farrell tente et réussit le drop pour reprendre 3 points d'avance ! Ils jouent les petits bras là.... Mais ils gagnent souvent comme ça ! 27-24 !

67e : Le ballon rebondit sur le poteau et revient dans le jeu, les Fidji ont la possession ! C'est dingue !

66e : Et pénalité pour els Fidji, mais elle est loin !

64e : L'essai est transformé et les Fidji reviennent à 24-17 !

