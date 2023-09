De notre envoyé spécial à Aix-en-Provence,

La tête à la Namibie plutôt qu’aux polémiques. Le sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, et son capitaine Antoine Dupont étaient en conférence de presse à Aix-en-Provence mardi midi pour l’annonce des titulaires qui affronteront la Namibie jeudi, au stade Vélodrome, pour leur troisième match de la Coupe du monde de rugby 2023. Mais le capitaine a aussi été interrogé sur la récente une de Valeurs Actuelles, quelques jours après s’être désolidarisé d’un numéro de l’hebdomadaire consacré à la « France Rugby », et illustrée du capitaine du XV de France et de Jean Dujardin.

« J’ai développé ma position en faisant ce geste-là »

Il avait reposté sur Instagram le message publié par Jean Dujardin : « La France rugby oui, vos valeurs non. Pas de récupération, merci », en prenant le soin de masquer le nom du journal. Ce mardi, il s’est montré très ferme après avoir été réinterrogé sur le sujet :

« Je pense que j’ai développé ma position en faisant ce geste-là, je ne suis pas sûr que ce soit le sujet, maintenant, de la conférence de presse. »

Circulez, il n’y a rien à voir, en somme. Et devant cette réponse, aucun autre journaliste ne s’est risqué à prolonger le sujet avec Antoine Dupont, ou avec les autres joueurs présents à cette conférence de presse. Si cette polémique rebondit sur le capitaine des Bleus, ses coéquipiers sont à des années-lumière de ces controverses, et n’en parlent absolument pas entre eux, nous indique-t-on en interne. La rencontre face à la Namibie est par contre dans tous les esprits, avec la volonté « de faire une prestation aboutie », plus que d’obtenir le bonus offensif, après la prestation moyenne face à l’Uruguay jeudi dernier (27-12).