Coupe du monde de rugby EN DIRECT : Eddie Jones veut qu'on lui jette « des baguettes et des croissants »... Mini polémique autour de Galthié

Sans surprise, l’entraîneur de l’Australie a fait son petit malin en conf de presse après la défaite surprise de son équipe face aux Fidji (22-15), même si, pour sa décharge, c’est de lui (et de nous ?) qu’il se moque. Interrogé sur les sifflets du public de Geoffroy-Guichard, Eddie les bons mots a déclaré : « Je mérite pire après ce soir. Ils devraient me jeter des baguettes et des croissants. » Cliché, vous avez dit ? Pour le reste, l’ancien sélectionneur du XV de la Rose n’a pas semblé marqué outre mesure par le résultat de son équipe. « J’ai pris la responsabilité de prendre un groupe jeune. C’est le groupe australien le plus jeune depuis 1995, j’en assume l’entière responsabilité. Si quelqu’un doit être blâmé, c’est moi, a-t-il déclaré. Je n’ai eu aucun regret, nous construisons une équipe pour l’avenir et nous savions que cela allait être dur. Nous avons perdu aujourd’hui, mais cela fait partie de la Coupe du monde. Je me souviens que l’Afrique du Sud a perdu un match et a remporté la Coupe du monde. Une défaite ne veut pas dire la fin du parcours. »