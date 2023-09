Australie-Fidji EN DIRECT : Kuruvoli et les gros mettent à mal les Wallabies... Suivez le match avec nous...

17h15 : Bonjour la France, bonjour le Pacifique !

C'est l'une des plus belles affiches de ce premier tour, Australie-Fidji, et on va se régaler, j'en suis sûr. J'étais déjà aux commandes de Galles-Fidji, il y a une semaine, et c'était le plus beau match de la compétition. Alors, là, on va passer la deuxième et vivre comme jamais. Perso, j'ai déjà repris les chants fidjiens 429 fois depuis ce matin.