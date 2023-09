Angleterre - Japon EN DIRECT : Le XV de la Rose minimaliste, les Nippons accrocheurs… Suivez le match avec nous...

18e : Pour le moment, on ne s'emballe pas, et le mot est faible. Il y a eu une bonne séquence japonaise et puis, c'est tout.

13e : L'énorme contre-attaque des Japonais, après un maul anglais qui avait fait 20 m. Les Brave Blossoms sont arrivés jusqu'à la ligne d'en but anglaise et récupèrent une pénalité.

10e : Petit régime beurre de cacahuète, foie gras, terrine de veau et fraisier pour le dessert.

8e : Joe Marler qui vient contester au sol et gagner une pénalité. Opportunité ratée pour le Japon.

6e : Impeccable Eliott Daly sur le ballon haut. Et derrière Mitchell qui renvoie tout le monde dans le camp japonais.

6e : Pour le moment, on a plus l'impression de voir du foot, avec que du jeu au pied, que du rugby, dans l'enceinte de l'OGCNice

20h58 : On a quand même un peu vibré sur l'hymne anglais. -1 point d'héritage pour ma pomme.

20h57 : Les deux équipes sont sur la pelouse. Place aux hymnes, et le fameux God Save the King.

20h55 : Mon chouchou côté Japonais, c'est Shota Ori, le talonneur. Aucun chouchou côté anglais, mon grand-père me renierait.

20h54 : L'Allianz Riviera de Nice va afficher complet avec une très grande majorité d'Anglais. Si le XV de la Rose se balade, on aura droit à la promenade des Anglais... Oui, elle était facile, je vous l'accorde.

20h51 : Pour rappel, Owen Farrell, l'homme que tous les Français aiment détester, purge encore un match de suspension. C'est donc Ford qui débute encore en n°10. On aura la paire Tuilagi-Marchant au centre.

20h43 : Les Japonais, eux, ont été brouillons contre le Chili, mais ont fait l'essentiel en ramenant le point de bonus offensif. Mais il faudra être beaucoup plus maîtrisé pour espérer quelque chose face aux Anglais.

20h39 : Après leur victoire (surprise) face à l'Argentine, et le coup de maître du chef d'orchestre George Ford, les Anglais doivent confirmer face au Japon pour avoir déjà un pied en quart de finale du Mondial.