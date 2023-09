Le staff du XV de France le répète à longueur de conférence de presse : tout sera prêt vendredi, à 21h15, au moment d’affronter la Nouvelle-Zélande et de commencer son Mondial à la maison. Le dire ne suffit pas : demandez à Vincent Collet et son équipe de France de basket éliminée dès le premier tour. Certains voyants sont pourtant au vert : une Coupe du monde à domicile, le meilleur XV de France du millénaire, un Tournoi des VI Nations prometteur en février et une préparation XXL, commencée en juin pour certains. Une élimination rapide serait donc une déception immense pour cette génération, qui vise, sans trop le dire, la finale au moins dans ce Mondial.

Mais la compétition dure deux mois et met les organismes à rude épreuve. Et il y a déjà eu de la casse lors des matchs de préparation du mois d’août. Ainsi, Romain Ntamack, n° 10 titulaire, a dit amèrement adieu à la compétition en se faisant les croisés face à l’Ecosse et Paul Willemse, essentiel en défense, a lui aussi dû déclarer forfait, touché à une cuisse et remplacé par Bastien Chalureau. En plus des blessures, les Bleus doivent se coltiner la Nouvelle-Zélande dès la phase de poule et pourraient tomber en quart, soit sur l’Irlande, n° 1 mondiale et favorite, soit sur l’Afrique du Sud, championne du monde en titre. Un parcours particulièrement corsé, mais qui pourrait mener le XV tricolore vers son premier sacre mondial, à la maison qui plus est.

Et vous, voyez-vous la bande à Antoine Dupont soulever le trophée le 28 octobre ? Ou voyez-vous les Bleus échouer avant la finale ? Avant les phases de poules ? Pour vous, quelles sont les forces et les faiblesses de l’équipe du sélectionneur Fabien Galthié ? Et si ce n’est pas la France, qui voyez-vous remporter la compétition ? Quelle équipe vous fait le plus peur ? A vos pronostics ! Votre témoignage pourra servir à la rédaction d’un article. D’avance, merci.