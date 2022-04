Il y a des priorités dans la vie… En cas de succès contre les Anglais de Sale en quart de finale de Coupe d'Europe de rugby, le Racing 92 ne pourra pas jouer la demi-finale dans son Arena et devra se dérouter vers Lens et le stade Bollaert. La raison ? La programmation d’un concert du groupe de rap Sexion d'Assaut les 14 et 15 mai, date des demies. Nor-mal.

Les Racingmen pourraient être confrontés au même problème en Top 14 en cas de qualification pour un barrage à domicile puisque deux concerts d’Elton John sont programmés dans leur enceinte les 11 et 12 juin.

Ed Sheeran chasse le Munster

La province irlandaise du Munster devra, elle, disputer la semaine prochaine son quart de finale contre Toulouse à l’Aviva Stadium de Dublin plutôt que dans son stade habituel, Thomond Park, à Limerick, en raison d’un concert d’Ed Sheeran. Musique 3 – 0 Rugby.