Rideau. Dans quelques semaines, Lionel Beauxis ne sera plus un joueur de rugby professionnel. « Il est temps de raccrocher les crampons et de laisser un peu la place aux jeunes, a lancé vendredi soir sur Canal+ l’actuel ouvreur de Béziers en Pro D2, qui a compilé 24 sélections avec le XV de France entre 2007 et 2018. Même si la tête veut, le corps a de plus en plus de mal. Il y a le temps de jeu réduit aussi. Ce que j’aime, c’est jouer, être sur le terrain, pas cirer les bancs. C’est un tout. C’était peut-être le moment de dire stop. »

🗨️ "Il est temps de raccrocher les crampons et de laisser la place aux jeunes"



Lionel Beauxis nous annonce la fin de sa carrière au micro @canalplus 🎙️ pic.twitter.com/N4RagZ1KcU — Late Rugby Club (@LateRugbyClub) April 22, 2022

L’ASBH, où le Bigourdan de 36 ans est arrivé en 2021, restera donc son septième et dernier club professionnel, après Pau, le Stade Français, Toulouse, Bordeaux-Bègles, Lyon et Oyonnax.

Auteur de 128 points en Bleu, Beauxis se retire avec un palmarès sympathique : champion du monde des moins de 21 ans en 2006 (et sacré cette année-là meilleur joueur du monde de cette catégorie), victoire dans le Tournoi des VI Nations 2007 et deux titres de champion de France, au Stade Français en 2007 et au Stade Toulousain en 2012.