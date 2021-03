Antoine Dupont et les Bleus sont tournés vers le pays de Galles qu'ils affrontent samedi au Stade de France. — Adrian DENNIS / AFP

On ne sait pas si France TV a validé le prêt de son concept de « bascule », si cher aux adeptes de la sieste devant Roland-Garros et le Tour de France, toujours est-il que c’est du côté de Marcoussis qu’on l’a retrouvé ce mardi. Après la défaite ric-rac contre l’Angleterre samedi à Twickenham, et à quelques jours d’un match capital au Stade de France face aux Gallois dans l’optique du gain des VI Nations, les Bleus présents en conférence de presse n’avaient que ce mot à la bouche.

Cameron Woki : « La défaite de samedi nous a fait mal sur le coup mais là on a déjà basculé et on est focalisé sur le pays de Galles. En revanche il est trop tôt pour qu’on se mette la pression. Ce sera un match avec beaucoup d’intensité et je sais qu’on va être attendu mais on fait tout ce qu’il faut pour être prêt. »

Attaquer sans (trop) calculer

Même son de cloche dans l’église du père Fickou : « Si on parle de pression alors disons qu’elle est positive. Après la défaite, au début, c’est sûr qu’on était frustré mais on doit évacuer ça car on a un match très important à jouer, on a encore quelque chose à aller chercher, donc on est surmotivé. On a envie de se rattraper du week-end dernier, on est encore en course, on va tout donner pour essayer de remporter ce match. »

Au pied du mur après le faux pas de ce week-end, les hommes de Galthié n’auront d’autres choix, s’ils veulent remporter leur premier tournoi depuis 2010, que d’aller chercher le bonus offensif dans l’un des deux matchs à venir (Pays de Galles samedi et l'Ecosse ensuite, date à définir). Interrogé sur ce sujet, Cyril Baille est pour compter les bouses à la fin du Salon de l’agriculture. « On sait qu’on n’a pas vraiment de marge de manœuvre mais l’idée c’est simplement de faire un gros match samedi et de ne pas trop calculer, confie-t-il. Si tu commences à faire ça, tu risques de sortir de ton match. Non, on donne tout et on verra après ».

Le regard sur les Bleus a changé

Si Gaël Fickou ne s’est pas dit « surpris » par le niveau de jeu des Gallois (quatre victoires en quatre matchs dans ces VI Nations 2021), les Bleus ont aussi conscience que le regard des adversaires a changé au fil des mois, des victoires et, surtout, du niveau de jeu affiché par le XV de France version Galthié.

Cyril Baille en veut pour preuve l’attitude différente des Anglais lors de l’échauffement entre le match de samedi et celui du mois de décembre. « L’hiver dernier on était allé à Twickenham avec un autre groupe France, forcément les Anglais s’attendaient à un match moins dur. Au niveau de l’échauffement, c’était un peu plus tranquille. Mais samedi, j’ai senti qu’on était beaucoup plus craint, a confié le pilier du Stade Toulousain. Comparé à l’hiver dernier, on a pu voir que les Anglais étaient très humbles, qu’ils faisaient attention, qu’ils nous craignaient. » Ça ne fait pas gagner des trophées mais c’est toujours ça de pris pour la confiance.